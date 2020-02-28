كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. تعليق جلسات البرلمان بسبب انتشار فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت إيران، مساء اليوم الجمعة، جميع جلسات مجلس النواب في البلاد بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقال المتحدث باسم البرلمان الإيراني أسد الله عباسي: "بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد قرر مجلس الإدارة في البرلمان الإيراني، عدم عقد أي جلسة للبرلمان حتى إشعار آخر"، حسبما نقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

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وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، صباح اليوم، في تغريدة عيبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سجلت إصابة 4 نواب في البرلمان بفيروس كورونا بعد إجراء الفحص على 30 نائبًا من أصل 290 نائبًا، وسوف يتم فحص باقي الأعضاء تباعا".

وأعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن جميع المدارس في أنحاء البلاد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد السبت، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وصرح نمكي: بأنه "استنادًا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد، ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد"، وفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".