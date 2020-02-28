اللجنة التأديبية “توقف” رئيس الكوكب المراكشي و”تعاقب” مجموعة من الفرق

هاجر لصفر – صحافية متدربة

أصدرت اللجنة المركزية التأديبية، التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الجمعة، من خلال بلاغها، مجموعة من العقوبات في حق لاعبين وأندية البطولة في قسميها الأول والثاني.

فيما يخص البطولة الوطنية في قسمها الثاني، ولحساب الجولة الـ 20، فقد تم توقيف رئيس فريق الكوكب المراكشي نعيم مبارك راضي، لمباراتين نافذتين، مع غرامة 5000 درهما، عقب سلوكه اللارياضي إتجاه حكام المباراة أمام فريق النادي الرياضي السالمي، كما جاء في المادة 86 من قانون العقوبات، إضافة إلى تغريم فريقه الكوكب بمبلغ 1500 درهم لحصول الفريق على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة أمام الرياضي السالمي، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

وتم تغريم فريق شباب بنجرير بمبلغ 15000 درهما، بسبب اقتحام جماهيره أرضية الميدان، إضافة إلى تغريمه مبلغ 3750 درهما، لرمي جماهيره القارورات، في المباراة التي جمعته أمام شباب أطلس خنيفرة، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

فيما يخص عقوبات اللاعبين، فقد تم توقيف لاعب فريق وداد تمارة هشام هينكي لمباراة واحدة بعد حصوله على طرد في المباراة التي جمعت وداد تمارة وشباب الريف الحسيمي، وكذلك توقيف لاعب شباب الريف الحسيمي المهدي أوعيا، لمباراة واحدة، عقب الطرد في المباراة ذاتها.