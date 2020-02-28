عاجل.. منظمة الصحة العالمية: مستوى خطورة انتشار كورونا في العالم “مرتفع جدا”

رفعت منظمة الصحة العالمية الجمعة مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، إلى “مرتفع جدا” معتبرة أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة “تبعث بالتأكيد على القلق”.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحافيين، “رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم”.

وكانت منظمة الصحة العالمية، نصحت قبل أيام، جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

وفي كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، في 16 فبراير الجاري، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل “حالة طوارئ” بالنسبة إلى الصين.

وعبر جيبريسوس عن اعتقاده بأنه من المستحيل تحديد الأماكن، التي سوف ينتقل إليها الفيروس، مشيدا بالتدابير، التي اتخذتها الصين للتقليل من سرعة انتشار الفيروس، إلا أنه «لا يزال قلقا من زيادة عدد حالات الإصابة به».