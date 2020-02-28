17 مبارة بدون انتصار.. رجاء بني ملال يعقد جمعه العام الإستثنائي لإنتخاب رئيس جديد

يستعد نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، اليوم الجمعة، لعقد جمع عام غير عادي بالغرفة الجهوية الفلاحية بمدينة بني ملال لإنتخاب رئيس جديد للنادي .

ويتضمن جدول أعمال النادي، الاطلاع على الوضعية المالية الراهنة وحصرها، بالاضافة الى المصادقة على استقالة رئيس النادي محمد عفيف، وتكليف لجنة مؤقتة تتكلف بتصريف الأمور وتدبير ملف الانخراط بالنادي.

وكان رئيس رجاء بني ملال لكرة القدم محمد عفيف الصغير، قد تقدم باستقالته من رئاسة الفريق إلى أعضاء المكتب المديري للنادي الملالي قبل 4 أسابيع، وأعلن معها عقد جمع عام استثنائي .

هذا ويعيش نادي رجاء بني ملال أزمة نتائج منذ انطلاق البطولة الاحترافية إذ لم يحقق الفريق اَي فوز، مسجلا 4 تعادلات و13 خسارة، الشيء الذي دفع الجماهير للمطالبة باستقالة رئيس النادي.