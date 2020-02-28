من أصل 26.. 13 لاعبة من الجيش الملكي في لائحة المنتخب النسوي

وليد لباب – صحافي متدرب
يستعد المنتخب الوطني للسيدات، لدخول تجمع إعدادي بمركز محمد السادس بالمعمورة، من الثاني إلى التاسع من مارس المقبل، وذلك تحضيرا للاستحقاقات القادمة.
ويختتم التجمع الإعدادي بخوض مقابلة تحضيرية، ستجمع النخبة المغربية بنظيرتها الغانية، يوم الثامن من مارس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، في حدود الساعة السادسة.
ووجهت الناخبة الوطنية كيلي لينزدي، الدعوة لـ 26 لاعبة، نصفها من فريق الجيش الملكي، الذي يشكل العمود الفقري للمنتخب النسوي.
اللائحة كاملة:
1 أسية زهير شباب أطلس خنيفرة
2 خديجة الرميشي الجيش الملكي
3 هند الحسناوي الجيش الملكي
4 نعيمة فاضل الجيش الملكي
5 حنان أيت الحاج الجيش الملكي
6 غزلان الشباك الجيش الملكي
7 ابتسام الجريدي الجيش الملكي
8 سناء مسودي الجيش الملكي
9 نهيلة بنزينة الجيش الملكي
10 نوريمان عدي الجيش الملكي
11 سهام بوخامي الجيش الملكي
12 فاطمة تكناوت الجيش الملكي
13 غزلان شهيري الجيش الملكي
14 زينب رضواني الجيش الملكي
15 رانيا السالمي نادي أطلس 05
16 سهام بصير نادي أطلس 05
17 نزهة أيت بابا نادي بلدية العيون
18 حياة خيرو نادي بلدية العيون
19 شرين قنديل نادي بلدية العيون
20 إيمان عبد األحد اتحاد طنجة
21 سمية هادي نادي البلدي مكناس
22 سلمى أماني نادي إيسي مولينو الفرنسي
23 نوال روموند وينخ سانت إتيان الفرنسس
24 نهلة أولدي النقاش ديجون الفرنسي
25 فاطمة الزهرة الغربي بريمة اسكويال مانو اإلسباني
26 ياسمينة العروسي اف سي سيرفت السويسري
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