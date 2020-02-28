حاليلوزيتش يعيد الياميق إلى المنتخب المغربي أمام إفريقيا الوسطى

يستعد البوسني وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، للمناداة عن اللاعب الدولي جواد الياميق، مدافع “ريال سرقسطة” الإسباني، في التجمع القادم لـ”الأسود”، لمواجهة منتخب إفريقيا الوسطى، برسم اقصائيات كأس إفريقيا القادمة بالكاميرون.

ووفق موقع “هارادلو” الإسباني، فإن الياميق توصل بدعوة لتمثيل المنتخب المغربي في هذه المباراة، بعدما توصلت إدارة ناديه الحالي بدعوة رسمية من الجامعة الملكية لكرة القدم، للاستفادة من خدماته في فترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما ضمن مكان له في فريقه الإسباني الجديد.

ومر الياميق من فترات صعبة بعد انتقاله إلى من الرجاء البيضاوي إلى “جنوى” الإيطالي، بعدما ظل حبيس دكة الاحتياط لفترة طويلة، قبل أن يجد نفسه في وضعية أفضل بعدما لعب معارا لـ”بيروجيا” في القسم الثاني من الدوري الإيطالي، فيما شارك إلى حدود الآن بعد انتقاله إلى إسبانيا بنظام الإعارة في أربع مباريات كرسمي.

ويستقبل المنتخب المغربي، منتخب إفريقيا الوسطى، بتاريخ 27 مارس القادم بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

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