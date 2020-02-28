أطباء وطبيبات يعلنون استقالتهم من الهيأة الوطنية للأطباء – فيديو

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قال أسامة علوي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في عمالة طنجة أصيلة، إن عددا من أطباء القطاعين الخاص، والعام قدموا استقالاتهم من “الهيأة الوطنية للأطباء” احتجاجا على قرارات اتخذتها هذه الأخيرة، والمتمثلة في خروجها عن الدور المنوط بها في احترام القانون، وأخلاقيات المهنة.

وأضاف علوي أن هناك استقالتين من الهيأة على المستوى الجهوي، تتعلقان بطبيب وطبيبة يتقلدان مسؤولية بها، قبل أن يقدم أعضاء آخرون مجموعة من الاستقالات، تعبيرا عن رفضهم لهذه الخروقات.

وقالت لبنى المنصوري، أمينة المال في النقابة الوطنية للطب العام، وعضوة سابقة في المكتب الجهوي لهيأة الأطباء، إنها قدمت استقالتها من هذه الأخيرة، احتجاجا على قرارات غير قانونية اتخذتها.