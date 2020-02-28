"فيفو" تطلق هاتفها "Z6 5G".. فما الذي يميّزه؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة التكنولوجيا وتصنيع الهواتف الذكيّة "فيفو" عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد "زد 6 5 جي" (Z6 5G)، الذي يأتي خلفًا لهاتف "زد 5" (Z5)، الذي أطلق في شهر تموز/ يوليو الماضي.

ويقدم هاتف "زد6 5جي" الجديد من الشركة الصينية شاشة بقياس 6.57 بوصات، وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. وتمتاز الشاشة بحوافها الضيقة، كما تمتاز بأنها تحتوي الكاميرا الأمامية، بدقة 16 ميغابكسل، داخلها.

وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس للبصمة، و4 كاميرات خلفية موضوعة على شكل الحرف "L"، وهي تأتي بدقة 48 ميغابكسل للرئيسية، و8 ميغابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 112 درجة، والثالثة بدقة 2 ميغابكسل للتصوير القريب، والرابعة بدقة 2 ميغابكسل لتصوير العمق.

ويحتوي "زد6 5جي" معالجًا ثماني النوى من نوع "سنابدراجون 765جي"، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 أو 8 جيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيغابايت.

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وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم "FuntouchOS 10"، المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ ساعة، وهي تدعم الشحن السريع باستطاعة 44 واط، ويمكن أن يصل مستوى الشحن إلى 70% في غضون 35 دقيقة فقط، وإلى 100% في غضون 65 دقيقة.

وتعتزم "فيفو" طرح هاتف "زد6 5جي" بسعر يعادل 330 دولارًا أميركيًا لخيار 6 جيغابايت + 128 جيغابايت، وبسعر يعادل 370 دولارًا لخيار 8 جيغابايت + 128 جيغابايت. وسيبدأ توفر الهاتف في الصين اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.