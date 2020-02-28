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فيروس كورونا يقتل بريطاني في اليابان

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أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم وفاة مواطن بريطاني جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان بهذا الخصوص أن المواطن كان ضمن ركاب السفينة "دايموند برنسيس" التي تم حجزها في ميناء مدينة يوكوهامها اليابانية مطلع الشهر الجاري بعد ارتفاع حالة الإصابات ضمن الركاب.

ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس داخل بريطانيا إلى 19 حالة، بعد تأكيد وزارة الصحة البريطانية اليوم ثلاث حالات إصابة جديدة.

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