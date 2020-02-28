شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يقتل بريطاني في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة في بيان بهذا الخصوص أن المواطن كان ضمن ركاب السفينة "دايموند برنسيس" التي تم حجزها في ميناء مدينة يوكوهامها اليابانية مطلع الشهر الجاري بعد ارتفاع حالة الإصابات ضمن الركاب.
ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس داخل بريطانيا إلى 19 حالة، بعد تأكيد وزارة الصحة البريطانية اليوم ثلاث حالات إصابة جديدة.
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