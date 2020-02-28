شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تكلف ولاة مدنيين دون انتظار الاتفاق مع الجبهة الثورية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح التعايشي في تصريح صحفي اليوم، أن تعيين الولاة أصبح أمرًا ملحًا ولا يقل أهمية من اتفاق السلام نفسه، مشيرًا إلى أنهم فشلوا في الوصول لصيغة واتفاق مع الشركاء في الثورية فيما يخص إرجاء وتعيين الولاة والمجلس التشريعي.
ورأى المسؤول السوداني أن الولايات تواجه فراغا يستوجب معالجته سريعا بتكليف الولاة بدلا عن العسكريين الحاليين .
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