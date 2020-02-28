شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نراقب تحركات إيران نحو أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: أمريكا تراقب بعناية كي ترى ما إذا كانت إيران تقوم بتحركات أكثر نشاطا لتقويض الجهود الأمريكية للسلام في أفغانستان.

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