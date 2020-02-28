نقيب الصيادية الأردنيين: كورونا ليس إعداماً ولا نحتاج لارتداء الكمامات

اعتبر نقيب الصيادلة الأردنيين زيد الكيلاني، الجمعة، "فيروس كورونا" بأنه ليس إعداماً، فيما أشار إلى عدم حاجة المواطنين لارتداء الكمامات.
وأضاف أن "ما يحدث أمر ليس طبيعياً، ولا داعي لكل هذا الهلع على الكمامات"، مؤكداً أنها "ليست الطريقة الوحيدة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بل هناك ما هو أهم وهو تعقيم الأيدي وغسلها المستمر".
وأشار الكيلاني، إلى أن "حجم الخوف من المرض غير مبرر"، وأن الجديد فيه هو سرعة الانتشار فقط"، موضحا أن "الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية وكبار السن ممن يعانون حالات صحية سيئة".
وأوضح، أن "المواطن لا يحتاج إلى ارتداء الكمامة واستخدامها في الطرقات، لأن الفيروس لا يعيش خارج جسم الإنسان، ولا يمكن انتقاله من شخص لآخر إلا عبر الرذاذ المباشر".
ودعا الكيلاني، إلى "عدم الخوف من المرض"، مبيناً : "هناك من يدعي أن كورونا إعدام، لكن من يصاب بالفيروس سيشفى ويمارس حياته الاعتيادية".
وشدد على "استعداد الأردن من حيث العلاج والطواقم الطبية والمعدات اللازمة لأي طارئ يمكن أن يحدث".
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