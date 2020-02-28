الصين تسحب لعبة من متجر 'أبل' تسمح للاعبيها بابتكار فيروس وهمي ونشره بأنحاء العالم

ونقلت مجلة "ذا فيرج" عن الشركة المطورة للعبة قوله، أن "القرار بسحب اللعبة، يأتي في الوقت الذي تحارب البلاد وباء حقيقيا، بحسب ما نشرته

وأضافت الشركة أن "المستخدمين المقيمين في الصين لم يتمكنوا من تنزيل (بليغ إنك)، اليوم، بعدما أمرت هيئة مراقبة الإنترنت بإزالة محتواها غير القانوني".



وأشارت إلى أنه "ليس من الواضح إن كان القرار مرتبطاً بتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين للمرة الأولى في كانون الأول".

وأوضحت الشركة، :"لدينا قدر كبير من الاحترام للاعبينا الصينيين وشعرنا بحزن عميق لمعرفة أنهم لم يعودوا قادرين على ممارسة لعبة (بليغ إنك)".

ولفتت إلى "أنها تحاول التواصل مع إدارة الهيئة، لفهم مخاوفها والعمل معها على إيجاد حل مناسب".

