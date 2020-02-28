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الصقور تبعثر اناقة الطلبة وتحلق لصدارة ممتاز الكرة

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2020-02-28 | 16:27

الصقور تبعثر اناقة الطلبة وتحلق لصدارة ممتاز الكرة

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اعتلى القوة الجوية، صدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على الطلبة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

وافتتح الصقور التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق حمادي احمد، ليعادل الانيق بعد دقيقتين فقط عن طريق علي مهدي.

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وفي الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت من دون جمهور، نجح الصقور في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ايمن حسين في الدقيقة 62.

 

وبهذا الفوز اعتلى الصقور صدارة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد الطلبة عند النقطة الواحدة في المركز الثاني عشر.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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