الصقور تبعثر اناقة الطلبة وتحلق لصدارة ممتاز الكرة

اعتلى القوة الجوية، صدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على الطلبة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

وافتتح الصقور التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق حمادي احمد، ليعادل الانيق بعد دقيقتين فقط عن طريق علي مهدي.

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وفي الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت من دون جمهور، نجح الصقور في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ايمن حسين في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز اعتلى الصقور صدارة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد الطلبة عند النقطة الواحدة في المركز الثاني عشر.