الحشد يلقي القبض على خمسة إرهابيين غرب الانبار

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء ١٩ بالحشد الشعبي، القت القبض على خمسة مطلوبين وفق المادة ٤ / إرهاب في قرية دحام الحرج ( شرق عكاشات ) غرب الأنبار".

وأضاف أن "عملية القاء القبض تمت خلال خلال عملية (قادة النصر) التي انطلقت اليوم".

