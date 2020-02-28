نائب يكشف عطل الكاميرة الحرارية المنصوبة بمطار بغداد ويؤكد ان الاخرى تقرأ بالخطأ

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النائب جواد الموسوي، الجمعة، عن عطل الكاميرة الحرارية المنصوبة بمطار بغداد، فيما اشار الى ان الاخرى "تقرأ بالخطأ".

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى خلية الازمة الفاشلة المشكله بأمر رئاسة الوزراء، هل تعلمون ان جهازي الكاميرا الحرارية المنصوبة في مطار بغداد الدولي احدها عاطل والثاني قراءته خاطئة، وهل تعلمون ان ضباط الجوازات لا يلبسون الكمامات ولا يزودون بها، وهل تعلمون ان اغلب الوافدين لا يفحصون ولا يتخذ بحقهم الحجر الطبي لقلة الكوادر الطبية وعطل الاجهزة، وهل تعلمون ان الحالة الموجبة المكتشفة لكرونا فايرس في بغداد دخلت عبر مطار بغداد".

ودعا الموسوي "رئيس الوزراء ان كان هناك رئيس وزراء حريص على شعبه في العراق ولدي شك في ذلك، الى ان يجري تحقيق بالموضوع ويعاقب المقصرين، وان يشرف بنفسه على هذا الموضوع الخطير اسوة بباقي الدول التي حرصت حكوماتها على متابعة المرض بشكل مباشر لخطورته".