تجدد المصادمات قرب نفق التحرير وتسجيل سبع اصابات

افاد مصدر امني، الجمعة، بأصابة سبعة اشخاص اثر تجدد المصادمات قرب نفق التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين تجددت مساء اليوم قرب نفق التحرير من جهة ساحة الخلاني وسط بغداد".

واضاف ان "القوات الامنية تطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع"، مشيرا الى انه "تم تسجيل سبع اصابات اثر ذلك".