رمضان صبحي يواصل الغياب عن الأهلي أمام صنداونز

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، غياب لاعبه الشاب رمضان صبحي عن مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي، مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من الإصابة.

ويعاني صبحي من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في أي مباراة مع الفريق.

ويستضيف الأهلي نظيره صنداونز مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "رمضان صبحي خارج اللقاء، اللاعب يعاني من إصابة عضلية ويحتاج لبعض الوقت".

وأضاف "لا أستطيع الحديث عن موعد إصابته أو الحديث عن نسبة مشاركته في مباراة الإياب".

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وتعقد جماهير الأهلي آمالا كبيرة على عودة رمضان صبحي إلى التشكيلة الأساسية، بالنظر لما يمتلكه اللاعب من مهارات فردية، فضلا عن إجادته للتألق في المواجهات الكبرى على غرار صنداونز.

وأكد المدرب السويسري الشاب أنه لم يجتمع مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ما "يشاع حول ذلك غير صحيح".

ورفض فايلر الحديث عن مباراة الموسم الماضي التي خسرها الأهلي أمام صنداونز بنتيجة 0-5، مؤكدا أن فريقه جاهز لمواجهة السبت، ولن ينظر إلى الماضي.

وأوضح أن صنداونز فريق مميز ومرشح للفوز باللقب، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تحقيق الانتصار في تلك المباراة.

وأتم تصريحاته بقوله "لا يجب الحديث عن المواجهة وكأنها مباراة واحدة، سنخوض جولة مكونة من مباراتين ذهابا وإيابا، بالتأكيد نحلم بالفوز بالبطولة، والحلم لن يتحقق بسهولة".



يذكر أن الأهلي خسر أمام صنداونز خارج أرضه في ذهاب الدور ذاته بنتيجة 5-0، قبل أن يفوز إيابا بهدف دون رد، لكنه فشل في الصعود إلى الدور التالي.