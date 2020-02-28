تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن وكيل وزارة الصحة المكسيكية لشؤون الوقاية هيوغو لوبيز-غاتيل الجمعة أن المكسيك سجلت الجمعة أول إصابة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد في العاصمة مكسيكو.

وقال لوبيز-غاتيل في مؤتمر صحافي "لدينا (...) حالة مؤكدة ونعتبرها حالة أولى أو المريض الأول".

وأكد أنّ "الفرد (المصاب) بحالة مستقرة ... لا يعاني من أي التهاب رئوي، وعوارضه مشابهة لعوارض الزكام. وهو شاب صغير في السن".

وصارت المكسيك ثاني دولة في أميركا اللاتينية تعلن تسجيل إصابة بالفيروس.

وكانت الإصابة الأولى في المنطقة قد سجّلت في البرازيل الأربعاء، لبرازيلي في ال61 من عمره وكان قد زار لومبارديا في شمال إيطاليا الذي تحوّل إلى بؤرة للفيروس.

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وأعلن لوبيز-غاتل أنّ الشاب المكسيكي و"كل عائلته"، أي خمسة اشخاص، عزلوا ضمن المعهد الوطني لأمراض الجهاز التنفسي.

ولا تزال نتائج الفحوص الطبية منتظرة لرجل في ال41 من عمره، عزل في ولاية سينالوا (شمال-غرب) وهو من بين الأشخاص الذي كانوا على تواصل مع المريض وأجريت لهم فحوص مماثلة.

وأصاب فيروس كورونا المستجد 83,670 شخصا في العالم وأودى بحياة 2,865 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى الإعلانات الرسمية، وذلك حتى الساعة 10 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة.

ويوجد في الصين حيث بدأ انتشار الوباء في نهاية كانون الأول/ديسمبر، 78,824 إصابة، وتوفي 2,788 مريضا من بينهم.

