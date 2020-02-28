بومبيو: أمريكا تراقب بعناية تحركات إيران في أفغانستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لاحظت انخفاضا كبيرا في العنف في أفغانستان خلال الأيام الستة الماضية وذلك قبل يوم من اعتزام واشنطن توقيع اتفاق مع حركة طالبان بشأن انسحاب القوات الأمريكية.

وأبلغ بومبيو أعضاء بالكونجرس "شهدنا خلال الأيام الستة الماضية انخفاضا ملحوظا في العنف في أفغانستان ونراقب عن كثب كي نرى ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت تقوم بتحركات أكثر نشاطا لتقويض جهودنا للسلام والمصالحة في أفغانستان".