وام: تنسيق إماراتي إيراني لإجلال إيرانيين زائرين بعد قرار وقف الرحلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن هناك تنسيقا إماراتيا إيرانيا لتسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة.

وأضافت أن ذلك جاء بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وارتفع عدد الوفيات في إيران جراء كورونا إلى 34 بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 388.

وانتقل الفيروس من إيران عبر عائدين إلى بلدانهم في الكويت والبحرين وعمان والعراق.