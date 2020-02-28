السفارة الروسية في طهران تعلق خدماتها القنصلية بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

Advertisements

أعلنت السفارة الروسية في طهران اليوم الجمعة، 28/شباط/2020 تعليق خدماتها القنصلية، بسبب كورونا.

واليوم أعلنت إيران وفاة ثمانية أشخاص جراء فيروس «كورونا» المستجد، من بين 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 34 وعدد المصابين إلى 388 في البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي، أنه تم الكشف عن 143 إصابة جديدة؛ خصوصاً في طهران (64)، وجيلان (25)، وقم (16)، وأصفهان (10)، ما يرفع إلى 24 العدد الإجمالي للمحافظات التي سُجلت فيها إصابات بفيروس «كوفيد - 19».

وكان مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، قد قال في جنيف: «العامل الأكثر ترجيحاً هو أن هذا المرض دخل إيران دون أن يتم رصده لفترة. مدى العدوى قد يكون أوسع مما نعتقد»، بحسب وكالة «رويترز».