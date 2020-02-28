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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2018 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
استمر الليرة التركية تراجعها في ظل التدخل العسكري لتركيا في سوريا.
وتراجعت الليرة أمام الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر عام 2018، حيث وصل سعر الدولار إلى 6.26 ليرة.
كما تراجعت الليرة أمام اليورو على نحو مماثل لما كان عليه الحال في أغسطس الماضي، حيث وصل سعر اليورو الواحد إلى 6.89 ليرة.
وتسبب في الخسائر الأخيرة لليرة التصعيد العسكري بين تركيا وسوريا. وقُتل أمس الخميس خلال غارة جوية في إدلب السورية 33 جندياً تركياً على الأقل وأصيب 36 آخرون.
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