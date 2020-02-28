عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

إصابة دبلوماسي غربي بفيروس "كورونا" في إيران



الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت صحيفة نمساوية أن أحد أعضاء وفد وزارة الخارجية الذي زار طهران مؤخرا أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم وضعه في الحجر الصحي في مستشفى في فيينا.

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وطبقا لصحيفة "أوستيريا كوريير" فقد التقى الوفد النمساوي برئاسة وزير الخارجية ألكسندر شالينبرغ بالرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف أثناء إقامتهم في طهران في 22 فبراير.

ولفتت إلى أن ظريف كان قد صرح أمام الصحفيين مازحا قبيل استقباله شالينبرغ "أنا لا أحمل فيروس كورونا.. يجب أن تتم مصافحتي".

واستمرت فترة بقاء العضو النمساوي، الذي لم يكشف عن هويته، في إيران حتى يوم الـ24 من فبراير، وهو اليوم الذي بدأ فيه بالإحساس بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووقت عودته إلى النمسا، طلب الدبلوماسي النمساوي المشورة الطبية عن طريق الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة، ولكنهم لم يتعاملوا بجدية مع طلبه، حيث نصحوه بزيارة طبيب العائلة.

وتضيف الصحيفة أن حالة الشخص الصحية استمرت بالتدهور، حيث بدأت علامات الإصابة بالفيروس مثل الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس تزداد سوءا الخميس.

وبعد الاتصال مرة أخرى بالخط الساخن والتحدث مع خبير صحي، قام فريق طبي بنقله على الفور إلى مستشفى "كايزر فرانز جوزيف" حيث تتم العناية به.

هذا ولم تعلق وزارة الخارجية النمساوية على هذه الأنباء حتى الآن، لكنها وعدت بإصدار بيان توضيحي في وقت لاحق، وفقا لـ "أوستيريا كوريير".