تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة ب فيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات.
وقد قام المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: لا صحة لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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