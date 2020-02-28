الحكومة: لا صحة لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة ب فيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات.

وقد قام المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.