الأسباب الحقيقية لعدم حضور «طنطاوي» لجنازة «مبارك»

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مهمة خارج البلاد لذلك غاب عن جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك التي أقيمت أمس الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق مصاب بالتهاب في الأذن الوسطى ولذلك غاب عن الجنازة، وأصدر نعيًا للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتابع اللواء سمير فرج، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك أحد قادة أبطال نصر السادس من أكتوبر 1973، موضحا أن جميع القادة تواجدوا في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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وأكد مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق أن الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أظهرت معدن الشعب المصري، وأثبت أن الشعب المصري أصيل.

ووجه اللواء سمير فرج التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه أصدر قرارات بإقامة جنازة عسكرية تشرف القوات المسلحة وأبطالها وتشرف الشعب المصري.