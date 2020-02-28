وزيرا الاتصالات والصحة عرضا الوضع الصحي واهمية نشر التوعية

التقى وزير الاتصالات ​طلال حواط​ وزير الصحة ​حمد حسن​ في ​القصر الجمهوري​، وتمت مناقشة الوضع الصحي الحالي في ​لبنان​ وأهمية نشر التوعية الصحية وتعزيز الوعي الفردي خلال هذه المرحلة.

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