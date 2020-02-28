أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​هادي حبيش​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه سيتقدم "باقتراح قانون لالغاء جميع الرسوم الجمركية عن الادوية و المستحضرات و المعدات الطبية التي تساهم بمكافحة ​فيروس كورونا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر حبيش: سأتقدم باقتراح قانون لالغاء الرسوم الجمركية عن أدوية كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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