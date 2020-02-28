شدّد الوزير السابق ​آلان حكيم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "إذا صحّت المعلومات عن تكتّم ​وزارة الصحة العامة​ عن عدد الحالات المُصابة بـ"فيروس ​كورونا​" لاسيما في ​الجنوب​ و​البقاع​، وأنّ الوزير أفاد بمعلومات خطيرة خلال جلسة ​مجلس الوزراء​، فعليه الاستقالة فورًا ومعه الحكومة كاملة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكيم: على وزير الصحة الإستقالة فورا إذا صحت المعلومات عن تكتم الوزارة على عدد الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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