بسام جعجع التقى الراعي: ستنعقد ثلاثة مؤتمرات هذه السنة برعاية البطريرك

إستقبل البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس ​الراعي​، الوزير السابق ​جان لوي قرداحي​، والوزير السابق ​سجعان قزي​، والسيّدين سام، وفداً من لجنة أصدقاء غابة ​الأرز​ – بشري برئاسة بسام جعجع.

وأشار جعجع إلى أن "زيارتنا لصاحب الغبطة هي زيارة بروتوكوليّة لالتماس البركة، لأن صاحب الغبطة هو المسؤول الأعلى عن وقفيّة غابة الأرز التابعة للجنة أصدقاء غابة الأرز، وقدّمنا خلال هذه الزيارة ​التقرير السنوي​ للأعمال التي تمّت في غابة الأرز من ناحية الأشغال والمصاريف، كما ناقشنا موضوع شجر الأرز التي خسرناها هذه ​السنة​ وعددها سبعة، وطلبنا منه مساعدة معنويّة في تفعيل دعم وزارتي الثقافة و​الزراعة​ لعمل اللجنة".

وأعلن جعجع أنه "سنعقد مؤتمراً في خلال شهر أيار المقبل برعاية الراعي، في الصرح البطريركي، كي نجد حلولاً لموضوع الأشجار اليابسة، كما ناقشنا معه حفل إفتتاح توسعة غابة أرز الربّ في شهر أيلول المقبل، والذي سيصادف هذه السنة بمناسبة ذكرى مئة عام على تأسيس دولة ​لبنان​ الكبير، ولهذه الغاية ستنعقد ثلاثة مؤتمرات في خلال هذه السنة برعاية البطريرك".