الخازن اتصل بوزير خارجية الفاتيكان مطمئنا إلى صحة البابا فرنسيس

إتصل رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ بوزير خارجية ​الفاتيكان​ المونسنيور بول ريتشارد غلاغر مطمئنا إلى صحة ​البابا فرنسيس​ ومتمنياً لهالشفاء العاجل بعد الوعكة التي اّلمّت به أمس. إضغط للمزيد

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