إعتصام لأمهات أمام المحكمة الجعفرية في صور للمطالبة بحق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها

نظّمت عدد من الأمهات في صور و​الجنوب​، إعتصامًا أمام المحكمة الشرعية الجعفرية في صور، للمطالبة بحقّ ​المرأة​ بإعطاء الجنسية لأولادها وحقّ الحضانة.ط

شارك في الإعتصام عدد من الأمهات والمحتجّين في صور، للتعبير عن سخطهم ومطالبتهن بحقوق المرأة في حضانة أطفالهن.

وأشارت الأمهات إلى "أنهن ستقاتلن من أجل الحصول على حقوقهن لإعطاء أولادهن الجنسية والحضانة، أسوة كسائر الدول".