اخبار العالم

إعتصام لأمهات أمام المحكمة الجعفرية في صور للمطالبة بحق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نظّمت عدد من الأمهات في صور و​الجنوب​، إعتصامًا أمام المحكمة الشرعية الجعفرية في صور، للمطالبة بحقّ ​المرأة​ بإعطاء الجنسية لأولادها وحقّ الحضانة.ط

شارك في الإعتصام عدد من الأمهات والمحتجّين في صور، للتعبير عن سخطهم ومطالبتهن بحقوق المرأة في حضانة أطفالهن.

وأشارت الأمهات إلى "أنهن ستقاتلن من أجل الحصول على حقوقهن لإعطاء أولادهن الجنسية والحضانة، أسوة كسائر الدول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتصام لأمهات أمام المحكمة الجعفرية في صور للمطالبة بحق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا