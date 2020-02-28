نعمه سمح بإعادة التداول بمياه الشرب من انتاج معمل "La Vie" الكائن في السكسكية

أصدر وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ قراراً يسمح بإعادة التداول ب​مياه الشرب​ من انتاج معمل "La Vie" الكائن في السكسكية، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية.

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