اتفاقية تعاون بين شركة GeoSpatialMinds وجامعة البلمند

وقّع نائب رئيس ​جامعة البلمند​ للعلاقات الدولية والشؤون المحلية وعميد ​كلية الهندسة​، البروفسور رامي عبود، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة GeoSpatialMinds عبدالله بصيبس، وهي شركة لبنانية رائدة في مجال تقنيات الجغرافيا المكانية والمسح الجوي، وذلك في إطار سعي كلية الهندسة في الجامعة إلى تطوير التقنيات والخدمات التي تقدمها من خلال مركز نظم المعلومات الجغرافية GIS.

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات مركز نظم المعلومات الجغرافية في مجال المسح ، حيث سيتيح الإتفاق للمركز حصرية إستخدام Unmanned Aerial vehicle surveying technology: The senseFly eBee X fixed-wing drone.

وأكد البروفيسور عبود أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة في سعينا لترسيخ مكانة جامعة البلمند كمؤسسة رائدة في مجال خدمات نظم المعلومات الجغرافية والبحث على الصعيدين الوطني والإقليمي. وشكر البرفسور عبود، المهندس بصيبص لوفائه لجامعة البلمند وتقديمه خبرته العملية والعلمية من دون مقابل مالي.