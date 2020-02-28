القطان شكر وزير الصحة: لعدم الهلع بسبب "كورونا" والحجر الصحي أمر ضروري

لفت رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ ​أحمد القطان​، إلى "أنّنا اليوم كلّنا يسمع بوباء جديد أبتلي به العباد على هذه الأرض وهو ما يُسمّى بـ"فيروس ​كورونا​"، وللأسف هناك من يتعاطى مع هذا الملف باستهزاء واستخفاف، مع أنّ هذا الأمر يحتاج إلى وعي ويحتاج إلى إدراك والى إهتمام خاص".

وشكر خلال موقفه السياسي الأسبوعي، وزير الصحة العامة "الّذي لا ينام إلّا القليل من الساعات، لحرصه على القيام بواجبه، وكلّ الأفرقاء الّذين أخذوا على أنفسهم عهدًا أن يتولّوا مراقبة ومتابعة هذه الحالات المصابة بهذا الفيروس". ودعا كلّ اللبنانيين إلى "التنبّه والأخذ بالأسباب، وللأسف البعض يستهزء بكلمة ينبغي علينا أن لا نشعر بالهلع، فمن المؤكّد أنّ لا يقول لكم الوزير أشعروا بالهلع، فهل تريدون أن يقول لكم أشعروا بالهلع؟".

وسأل القطان "هل من المعقول أن يقول لكم المسؤولون "يا لبنانيون عليكم أن تشعروا بالهلع؟"، ولكن نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب ومن الأخذ بالأسباب هو أن نخفّف من القُبل ما إستطعنا، فليس من الضروري أن نقبّل بعضنا كثيرًا، والأمر الثاني أنّه إذا أحسست بأي عارض من عوارض هذا الفيروس، أن تبتعد عن أهلك وعن الناس أجمعين، فيجب عليك أن تسرع لإجراء الفحص حتّى لا يبتلي غيرك بما ابتليت به؛ فالحجر الصحي هو أمر ضروري ويجب أن يكون عندنا إرشادات خاصّة لأهل بيتنا وللناس من حولنا". وشدّد على "وجوب عدم الهلع بسبب "كورونا".