تنسيق إماراتي إيراني لتسيير رحلات جوية لإجلاء الإيرانيين من الإمارات

أفادت وكالة أنباء ​الإمارات​ عن "تنسيق بين سلطات الإمارات وسلطات ​إيران​ لتسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين لدولة الإمارات بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة".

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