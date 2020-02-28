الكرملين: إمكانية لعقد لقاء بين بوتين وأردوغان بموسكو في 5 أو 6 آذار

أفاد ​الكرملين​ الروسي عن إمكانية لعقد لقاء بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في ​موسكو​ في 5 أو 6 آذار القادم للتشاور بشأن المستجدات التي حصلت أمس في إدلب . إضغط للمزيد

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