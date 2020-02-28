الخارجية الأميركية: عرضنا على إيران المساعدة في التصدي لفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، ان "​الولايات المتحدة​ عرضت على ​إيران​ المساعدة في التصدي لفيروس "كورونا" الجديد، وتم فتح قناة إنسانية بمشاركة السلطات السويسرية، ما يسمح بتسليم البضائع الإنسانية اللازمة لها"، موضحاً ان "إيران ليست لديها بنية تحتية متينة للصحة"، معرباً عن "قلقه بسبب عدم تبادل ​طهران​ المعلومات حول انتشار الوباء في البلاد".

هذا وتم إنشاء قناة مالية خاصة في تشرين الأول 2019، بمساعدة ​سويسرا​، من أجل توصيل البضائع الإنسانية إلى إيران.