المبعوث الأممي لليبيا:الوضع بليبيا يشير إلى احتمال انهيار كامل للهدنة

أعلن المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، أن "مطار معيتيقة أصيب صباح اليوم بعدد كبير من القذائف دمرت أجزاء مهمة منه قصف المرافق العامة في ليبيا قد يرقى لجرائم حرب"، مؤكداً أن "التصعيد الحالي في ليبيا يهدد بتحول الصراع إلى حرب إقليمية بسبب مشاركة أطراف غير ليبية فيه، وأن الوضع في ليبيا يشير إلى احتمال انهيار كامل للهدنة".

واعتبر سلامة خلال مؤتمر صحفي، بأن "هناك من رفض طريقة التمثيل في مفاوضات المسار السياسي الليبي وهناك من وضع شروطا تعجيزية، وأن هناك عدد من البرلمانيين الليبيين قرروا البقاء في جنيف من أجل مفاوضات الحل السياسي"، موضحاً أنه "على الجهات الليبية التي تواصل فرض شروط علي كمبعوث دولي أن تخاطب الشعب الليبي وتصارحه".

ولفت إلى أن "الاتحاد الإفريقي كان ممثلا بشكل جيد في ​مؤتمر جنيف​، وأن البعثة الأممية ترحب بإرساله بعثة لمتابعة ​الأزمة​ الليبية واستضافتها في مقرها، وأن قرار ​الاتحاد الأوروبي​ بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا يخص الاتحاد الأوروبي وليس صادرا عن ​الأمم المتحدة​ ولا يهدف لوقف الحرب وإنما منع توريد ​السلاح​ إلى ليبيا"، مشدداً على أن "البعثة الأممية تصلها رسائل من الليبيين للتعجيل بوضع حل للأزمة الليبية".