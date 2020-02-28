نفذت طائرة ركاب من طراز بوينغ 777 هبوطا اضطراريا في مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو، دون أن يصاب أحد بأذى.
وكانت الطائرة في طريقها إلى بانكوك واضطرت للعودة من فوق الأراضي الكازاخستانية بسبب تصدع زجاج قمرة القيادة، وكان على متن الطائرة 190 راكبا إضافة إلى الطاقم المكون من 14 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة تقل أكثر من 100 راكب إثر تصدع زجاج قمرة القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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