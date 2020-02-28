هبوط اضطراري لطائرة تقل أكثر من 100 راكب إثر تصدع زجاج قمرة القيادة

نفذت ​طائرة​ ركاب من طراز ​بوينغ​ 777 هبوطا اضطراريا في مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية ​موسكو​، دون أن يصاب أحد بأذى.

وكانت الطائرة في طريقها إلى ​بانكوك​ واضطرت للعودة من فوق الأراضي الكازاخستانية بسبب تصدع زجاج قمرة ​القيادة​، وكان على متن الطائرة 190 راكبا إضافة إلى الطاقم المكون من 14 شخصا.