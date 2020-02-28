خارجية أذربيجان تقدم التعازي لتركيا بعد مقتل جنود لها في إدلب

قدمت ​وزارة خارجية​ ​أذربيجان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي،"التعازي للحكومة التركية إثر مقتل 33 جندياً ​تركيا​ بهجوم شنه الطيران السوري في ​محافظة إدلب​"، متمنية ان "يتغمد الله الشهداء برحمته، والشفاء العاجل للجرحى". هذا وأعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ في وقت سابق ، أن "القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك"، مشيرة إلى أن "الجانب التركي لم يقدم ل​موسكو​ معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون، موقع القصف في إدلب".

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