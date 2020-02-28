سلطات اليونان : لن نتساهل مع أي طالب لجوء غير شرعي يدخل البلاد

أعلنت السلطات في اليونان أنها "لن نتساهل مع أي طالب لجوء غير شرعي يدخل البلاد".
جاء القرار الرسمي اليوناني بعد أن افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "السلطات اليونانية منعت دخول مئات المهاجرين عند حدودها مع تركيا".
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