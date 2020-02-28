سلطات اليونان : لن نتساهل مع أي طالب لجوء غير شرعي يدخل البلاد

أعلنت السلطات في ​اليونان​ أنها "لن نتساهل مع أي طالب لجوء غير شرعي يدخل البلاد".

جاء القرار الرسمي اليوناني بعد أن افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن "السلطات اليونانية منعت دخول مئات ​المهاجرين​ عند حدودها مع ​تركيا​".