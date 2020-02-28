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السلطات في الدومينيكان ترفض استقبال سفينة سياحية بسبب مخاوف من انتشار كورونا

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اعلنت ​وزارة الصحة​ وسلطة الموانئ في جمهورية الدومينيكان، عن "رفضها استقبال سفينة سياحية، وذلك بعد أن ابلغ قبطان ​السفينة​ السلطات، بظهور أعراض قد تكون ل​فيروس كورونا​، بما في ذلك حمى وسعال وصعوبة ​التنفس​، على ثمانية أشخاص على متن السفينة، وهم أربعة فلبينيين وبريطانيان وأميركيان".

هذا وكان فريق طبي للوزارة قد زار السفينة التي تقل على متنها نحو 1.5 ألف شخص، بمن فيهم 1128 راكبا و384 من أفراد الطاقم، بهدف تقييم وضع المشتبه فيهم بالإصابة بكورونا، وقررت السلطات نتيجة لهذه الزيارة منع ركاب السفينة من النزول في مينائي لو رومانا وسانتو دومينغو.

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