السلطات الباكستانية قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيران بسبب فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم إدارة الطيران المدني الباكستاني عبد الستار خوخار، أن "حكومة إسلام آباد قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيران في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ان كشفت السلطات عن حالتي إصابة بالفيروس في أراضيها، وهما شخصان في إسلام آباد وكراتشي عادا مؤخرا من ايران".
هذا وسبق أن أعلنت السلطات الباكستانية عن "إغلاق حدودها البرية مع إيران ضمن إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في أراضيها".
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