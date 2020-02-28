السلطات الباكستانية قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيران بسبب فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم إدارة ​الطيران المدني​ ال​باكستان​ي عبد الستار خوخار، أن "​حكومة​ إسلام آباد قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى ​إيران​ في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، وذلك بعد ان كشفت السلطات عن حالتي إصابة بالفيروس في أراضيها، وهما شخصان في إسلام آباد و​كراتشي​ عادا مؤخرا من ​ايران​".

هذا وسبق أن أعلنت السلطات الباكستانية عن "إغلاق حدودها البرية مع إيران ضمن إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في أراضيها".