الأمم المتحدة: لم نرصد أي تغير في سياسة تركيا تجاه اللاجئين

أعلن المتحدث باسم ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ بابار بالوش، ان "المفوضية لم تتبلغ بأي تغيير في ​سياسة​ تركيا في ما يتعلق ب​اللاجئين السوريين​"، نافياً "ورود أي ​تقارير​ عن أشخاص يتجهون نحو ​اليونان​ أو أجزاء أخرى من ​أوروبا​".

هذا وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول تركي قوله ان "​أنقرة​ لن تمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا".

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