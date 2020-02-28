أعلن المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، ان "المفوضية لم تتبلغ بأي تغيير في سياسة تركيا في ما يتعلق باللاجئين السوريين"، نافياً "ورود أي تقارير عن أشخاص يتجهون نحو اليونان أو أجزاء أخرى من أوروبا".
هذا وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول تركي قوله ان "أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: لم نرصد أي تغير في سياسة تركيا تجاه اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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