البرلمان الإيراني يعلن تعليق اجتماعاته حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا

أعلن الناطق باسم ​البرلمان الإيراني​ أسد الله عباسي، عن "تعليق اجتماعات البرلمان حتى إشعار آخر، بناء على قرار مجلس رئاسة البرلمان على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​ في البلاد، وسيتم تأجيل التصويت على منح الثقة لمرشح وزير ​الزراعة​، وأن ​الحكومة​ ستضطر للحصول على موافقة المرشد ​علي خامنئي​ لاستمرار عمل المدير المؤقت لهذه الوزارة مع انتهاء مهلته القانونية".

ووفقا لرئاسة البرلمان، فقد ثبتت إصابة أربع نواب في البرلمان بفيروس كورونا، فيما أعلن النائب عن مدينة قم ورئيس لجنة ​الأمن​ القومي في البرلمان مجتبى ذو النور، والنائب عن مدينة ​طهران​ محمود صادقي عن إصابتهما بالفيروس.