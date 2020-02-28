رئيس الوزراء اليوناني يعلن عن محاولات المهاجرين عبور الحدود من تركيا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "عدداً كبيراً من المهاجرين واللاجئين اجتمعوا في مجموعات كبيرة على الحدود البرية اليونانية التركية وحاولوا دخول البلد بشكل غير شرعي"، مؤكداً انه "لن يُسمح بالدخول غير الشرعي إلى اليونان، وسوف نزيد حماية حدودنا".
هذا وأعلنت مصادر حكومية في وقت سابق أن "اليونان قامت بتعزيز حدودها البحرية والبرية لأقصى درجة ممكنة، بسبب عبور الكثير من السوريين عن طريق تركيا إلى الحدود معها".
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