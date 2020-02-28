طلب رئيس قسم ​الأمراض​ المعدية بمركز الحماية الصحية التابع لحكومة ​هونغ كونغ​، تشوانغ شوك – كوان، من "جميع أصحاب ​الحيوانات​ المنزلية الذين أصيبوا بفيروس ​الكورونا​، تسليمها إلى موظفي ​وزارة الزراعة​ و​الثروة السمكية​ و​البيئة​ لوضعها قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين، كي نتأكد من أنها غير مصابة"، مؤكداً ان "الهيئات المختصة ستجري الفحوص لجميع الحيوانات المنزلية التابعة للمصابين بالفيروس في هونغ كونغ والبالغ عددهم حاليا 94 شخصا، توفي منهم اثنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطات هونغ كونغ: الحجر على الحيوانات المنزلية المملوكة للمصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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