خارجيةبريطانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن على خلفية التصعيد بإدلب

طلب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عقد جلسة طارئة ل​مجلس الأمن الدولي​ اليوم على خلفية التصعيد في ​محافظة إدلب​ السورية. إضغط للمزيد

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