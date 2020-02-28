وزيرة العدل: اختيار الشركات الاستشارية لازارد وكليري غوتليب كان بناء على الخبرة والكفاءة

أعلنت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، في تصريح لها بعد جلسة مجلس الوزراء، أن " اختيار الشركات الاستشارية لازارد وكليري غوتليب كان بناء على الخبرة والكفاءة لدى الشركتين".

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